Петраков возглавит европейскую сборную – СМИ

Экс-наставник сборной Украины может трудоустроиться за границей.

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков возглавит сборную Армении.

Об этом сообщает местный журналист Сурен Меликсетян в своем Telegram-канале.

Федерация футбола Армении выбирала среди нескольких кандидатов, но остановила выбор на 65-летнем украинском специалисте. Ожидается, что о подписании соглашения объявят 14-го или 15 января.

С 2020-го по 2022 год армянскую сборную возглавлял испанец Хоакин Каппарос. А последние несколько месяцев временно обязанности главного тренера исполнял Роман Березовский.

Петраков официально покинул пост наставника сборной Украины 12 января. Украинская ассоциация футбола (УАФ) решила не продолжать сотрудничество со специалистом, чей контракт с национальной командой был рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Под руководством Петракова "сине-желтые" не смогли выйти в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре, уступив в финале плей-офф отбора Уэльсу. Также сборная Украины не сумела подняться в элитный дивизион Лиги наций, в решающем матче не обыграв Шотландию.

До национальной команды Петраков тренировал юниорские сборные. В частности, в 2019 году стал чемпионом мира со сборной Украины U-20.

Напомним, главным кандидатом на место нового наставника сборной Украины является Сергей Ребров, который сейчас тренирует эмиратский клуб "Аль-Айн".

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