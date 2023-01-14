Цыганков подписал контракт с испанским клубом – СМИ

По информации источника, летом Виктор переберется в чемпионат Испании.
Полузащитник киевского "Динамо"Виктор Цыганков станет игроком испанской "Жироны".
Об этом сообщает журналист Роман Бебех в своем Telegram-канале Бомбардир.
Он утверждает, что 25-летний украинец уже прошел медицинское обследование в каталонском клубе и подписал контракт сроком на четыре года.
Официально о переходе намерены объявить в понедельник, 16 января. Цыганков переберется в испанский клуб на правах свободного агента летом 2023 года, а в ближайшие полгода до завершения своего соглашения с киевлянами проведет в "Динамо".
Добавим, "Жирона" входит в объединение "City Football Group" вместе с "Манчестер Сити", "Труа", "Палермо", "Нью-Йорк Сити" и другими клубами. Сейчас жирондинцы занимают 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 18 очков после 16 сыгранных матчей.
В этом сезоне Цыганков провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Виктор может перейти в португальский "Порту". Также СМИ писали, что им интересуется нидерландский ПСВ.
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