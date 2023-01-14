Циганков підписав контракт з іспанським клубом – ЗМІ

За інформацією джерела, влітку Віктор перебереться до чемпіонату Іспанії.

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков стане гравцем іспанської "Жирони".

Про це повідомляє журналіст Роман Бебех у своєму Telegram-каналі Бомбардир.

Він стверджує, що 25-річний українець вже пройшов медичне обстеження в каталонському клубі та та підписав контракт терміном на чотири роки.

Офіційно про перехід збираються оголосити в понеділок, 16 січня. Циганков перебереться до іспанського клубу на правах вільного агента влітку 2023 року, а найближчі пів року до завершення своєї угоди з киянами проведе в "Динамо".

Додамо, "Жирона" входить в об'єднання "City Football Group" разом з "Манчестер Сіті", "Труа", "Палермо", "Нью-Йорк Сіті" та іншими клубами. Наразі жирондинці посідають 12-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 18 очок після 16 зіграних матчів.

Цього сезону Циганков провів за "Динамо" 23 матчі у всіх турнірах, забив 9 голів та виконав 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Віктор може перейти до португальського "Порту". Також ЗМІ писали, що ним цікавиться нідерландський ПСВ.

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