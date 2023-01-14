В Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу

У суботу, 14 січня, у частині регіонів України знову оголошено повітряну тривогу. Це вже вдруге від ранку.

Наразі повітряна тривога оголошена в наступних регіонах: Дніпропетровська, Сумська, Полтавська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Кіровоградська області.

Водночас журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що почалися пуски ракет.

У ЗСУ попередили, що Росія може завдати масованого удару з повітря. Українців попросили не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу.

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