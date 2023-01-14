Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога

В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога

Пройдите в укрытия.

В субботу, 14 января, в части регионов Украины снова объявлена воздушная тревога. Это уже второй раз с утра.

Воздушная тревога объявлена в следующих регионах: Днепропетровская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Кировоградская области.

©

В то же время журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что начались пуски ракет.

В ВСУ предупредили, что Россия может нанести массированный удар с воздуха. Украинцы попросили не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
6712
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация