В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога

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В субботу, 14 января, в части регионов Украины снова объявлена воздушная тревога. Это уже второй раз с утра.
Воздушная тревога объявлена в следующих регионах: Днепропетровская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Кировоградская области.
В то же время журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что начались пуски ракет.
В ВСУ предупредили, что Россия может нанести массированный удар с воздуха. Украинцы попросили не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.
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