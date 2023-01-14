Унікальні спальники для військових з додатковим підігрівом створили на Вінниччині

Аби бійцям в окопах було тепліше, вінницький волонтер Григорій Жовмір зробив спальні мішки із підігрівом. Вони з міцної, водонепроникної тканини і підігріваються з павербанка. Вже кілька десятків таких спальників є на передовій, а ательє Григорія не встигає відшивати нові, аби задовольнити попит, йдеться в ТСН.

У маленькому цеху робота не припиняється ані на хвилину. Чотири кравчині майже промисловими темпами шиють камуфльовані спальники на фронт. Вони ще й унікальні, переконує розробник Григорій Жовмір, над ним технологи працювали кілька місяців. “Складається з декількох шарів: перший водонепроникна тканина, термобарєр, фольга, після чого йде синтапон два сантиметра і в нас 8 нагріваючих елементів та штучне хутро”, - показує розробник.

Аби в спальнику працювало “опалення” достатньо звичайного павербанка, який живить нагріваючі елементи. Технологія безпечна, запевняють в ательє, адже напруги в ній лише 12 вольт. “Ідея виникла випадково, хотілось застосувати до мішків новітні технології, тобто альтернативні джерела живлення”, - кажуть у цеху.

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За одну зміну в ательє шиють десяток спальників з підігрівом. “Дуже обережно обшивати, щоб не зачепити провід, не пошкодити, бо якщо зачепити, то один елемент вже працювати не буде, а елементи недешеві”, - кажуть кравчині.

Майже півсотні таких спальників вже на передовій, витримують температуру до -20. Бійці навмисно записують відео і демонструють, як кладуть мішок просто на сніг, вмикають павербанк та лягають спати.

Частину спальників розробник продає, щоб закупити матеріали для нової партії, їх ціна три тисячі гривень. Крім мішків з підігрівом, тут придумали ще спеціальний одяг, який добре лягає під бронежилет і теж гріє тіло павербанком. На цьому в ательє кажуть, не зупиняться. Зараз тут працюють над куртками і навіть устілками з підігрівом.

Спальники із підігрівом від павербанка: у Вінниці придумали унікальний метод зігріти військових

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