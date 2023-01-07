Розправи тривають: в Ірані стратили ще двох протестувальників

В Ірані стратили чоловіків, затриманих під час протестів.

В Ірані стратили ще двох людей внаслідок протестів, спричинених загибеллю 22-річної Махси Аміні.

Про це повідомляє The Guardian.

"Сьогодні вранці були повішені Мохаммад Махді Карамі та Сейєд Мохаммад Хоссейні, головні винуватці злочину, що призвів до мученицької смерті Рухолли Аджаміана", - наводить The Guardian дані від судового інформаційного агентства Mizan Online.

Зазначається, що чоловіків визнали винними у вбивстві Рухолли Аджаміана - члена ополчення Басидж, пов'язаного з Корпусом вартових ісламської революції, який загинув у Караджі, на захід від Тегерана. Це нібито сталось під час протестів, спричинених загибеллю 22-річної Махси Аміні, затриманої іранськими силовиками через неналежне носіння хіджабу.

Суд першої інстанції засудив двох чоловіків до смертної кари на початку грудня, а пізніше Верховний суд залишив без змін смертні вироки, звинувативши їх у вбивстві Аджаміана 3 листопада.

Що відомо про протести в Ірані

Масові протести в Ірані почались після смерті 22-річної дівчини. 16 вересня 2022 року 22-річна Махса Аміні померла в одній із лікарень Тегерана невдовзі після того, як була затримана поліцією через неналежне носіння хіджабу. Поліція Ірану повідомила, що в дівчини стався серцевий напад, проте її родичі заперечили, що вона мала будь-які захворювання серця. За даними ЗМІ, Аміні побили у фургоні для затриманих, до госпіталю її нібито доправили вже з травмами голови.

Після загибелі Аміні у країні почалися протести проти свавілля правоохоронців. За даними неурядової організації з прав людини в Ірані (IHRNGO), іранські сили безпеки вбили під час протестів щонайменше 326 людей.

8 грудня в Ірані стратили першого учасника протестів, що охопили країну.

Мохсена Шекарі звинуватили в нападі на члена проурядового напіввоєнного угруповання "Басідж", а також у перешкоді руху на одній зі столичних вулиць. За це його повісили.

Правозахисні групи заявили, що Шекарі катували та змусили зізнатися, а Сполучені Штати та їхні союзники засудили страту.

12 грудня в Ірані повісили другого учасника антиурядових протестів, які наразі тривають у країні. Його звинуватили у вбивстві співробітників сил безпеки.

За даними правозахисної організації Amnesty International, іранська влада під час показових судів з метою залякати учасників масових протестів винесла вже щонайменші 21 смертний вирок.

Протести в Ірані тривають, влада погрожує "розправитися" з протестувальниками.

"Влада Ірану зобов'язана негайно скасувати всі ці смертні вироки, відмовитися від виконання страт і зняти обвинувачення з усіх заарештованих за участь у мирних протестах", - йдеться у заяві.

Хіджаб - накидка з тканини на обличчя і тіло - став обов'язковим для жінок в Ірані після перемоги ісламської революції 1979 року. Ті, хто порушують суворі правила його носіння на вулиці, можуть зазнати нападів і арештів.

Протести в Ірані: історія 22-річної Махси Аміні, яка вбили через неправильне носіння хіджабу

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