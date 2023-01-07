Расправы продолжаются: в Иране казнили еще двух протестующих

В Иране казнили мужчин, задержанных во время протестов.
В Иране казнили еще двух человек в результате протестов, вызванных гибелью 22-летней Махсы Амини.
Об этом сообщает The Guardian.
"Сегодня утром были повешены Мохаммад Махди Карами и Сейед Мохаммад Хоссейни, главные виновники преступления, повлекшее мученическую смерть Рухоллы Аджамиана", — приводит The Guardian данные судебного информационного агентства Mizan Online.
Отмечается, что мужчины признали виновными в убийстве Рухоллы Аджамиана — члена ополчения Басидж, связанного с Корпусом стражей исламской революции, погибшим в Карадже, к западу от Тегерана. Это якобы произошло во время протестов, вызванных гибелью 22-летней Махсы Амини, задержанной иранскими силовиками из-за ненадлежащего ношения хиджаба.
Суд первой инстанции приговорил двух мужчин к смертной казни в начале декабря, а позже Верховный суд оставил без изменений смертные приговоры, обвинив их в убийстве Аджамиана 3 ноября.
Что известно о протестах в Иране
Массовые протесты в Иране начались после смерти 22-летней девушки. 16 сентября 2022 года 22-летняя Махса Амини скончалась в одной из больниц Тегерана вскоре после того, как была задержана полицией из-за ненадлежащего ношения хиджаба. Полиция Ирана сообщила, что у девушки произошел сердечное приступ, однако ее родственники отрицали, что у нее были какие-либо заболевания сердца. По данным СМИ, Амини избили в фургоне для задержанных, в госпиталь ее якобы доставили уже с травмами головы.
После гибели Амини в стране начались протесты против произвола правоохранителей. По данным неправительственной организации по правам человека в Иране (IHRNGO), иранские силы безопасности убили во время протестов, по меньшей мере, 326 человек.
8 декабря в Иране казнили первого участника протестов, охвативших страну.
Мохсен Шекари обвинили в нападении на члена проправительственной полувоенной группировки "Басидж", а также в препятствии движению на одной из столичных улиц. За это его повесили.
Правозащитные группы заявили, что Шекари пытали и заставили признаться, а Соединенные Штаты и их союзники осудили смертную казнь.
12 декабря в Иране повесили второго участника продолжающихся в стране антиправительственных протестов. Его обвинили в убийстве сотрудников сил безопасности.
По данным правозащитной организации Amnesty International, иранские власти во время показательных судов с целью запугать участников массовых протестов вынесли уже, по меньшей мере, 21 смертный приговор.
Протесты в Иране продолжаются, власти угрожают "расправиться" с протестующими.
"Власти Ирана обязаны немедленно отменить все эти смертные приговоры, отказаться от исполнения казней и снять обвинения со всех арестованных за участие в мирных протестах", — говорится в заявлении.
Хиджаб – накидка из ткани на лицо и тело – стал обязательным для женщин в Иране после победы исламской революции 1979 года. Те, кто нарушает строгие правила его ношения на улице, могут подвергнуться нападениям и арестам.
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