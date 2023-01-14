Премьер-министр Великобритании подтвердил передачу Украине танков Challenger 2

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу, 14 января, во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил передачу танков Challenger 2.

Об этом идет речь на сайте премьер-министра Британии.

"Лидеры обсудили текущее состояние войны России против Украины, где последовательные победы Украины отвергают российские войска назад и усложняют их военные и моральные проблемы. Они согласились с необходимостью воспользоваться этим моментом для ускорения глобальной военной и дипломатической поддержки Украины. В частности, премьер-министр наметил амбиции Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем", — говорится в заявлении.

Кроме того, Риши Сунак и Владимир Зеленский приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, включая предложение Польши предоставить Украине роту танков Leopard.

"Премьер-министр подчеркнул, что он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать такую поддержку, которая позволит Украине использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить крепкий мир", — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за мощную поддержку в борьбе с российской агрессией.

Танки Challenger 2 для Украины.

9 января появилась неофициальная информация, что Великобритания впервые с начала войны в Украине рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2. Британия может предоставить около 10 танков Challenger 2, что достаточно для оснащения танковой роты.

Танки Challenger 2 находятся на вооружении английской армии с 1994 года. Один танк весит 62,5 тонны и вооружен 120-мм нарезной пушкой и 7,62-мм цепной пушкой. Эти танки применялись во время боевых действий в Косово и Ираке. В настоящее время подразделение Challenger находится в Эстонии в рамках миссии НАТО в Восточной Европе по сдерживанию российской агрессии.

Украина получит БТР Bastion и колесные танки AMX-10RC от Франции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал, что Варшава поставит Украине роту танков Leopard.

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