"Служать люди з інвалідністю, дівчата – всі": колишній спецпризначенець про армію Ізраїлю

Чи є ухилянти в ізраїльській армії.

В Ізраїлі в армії служать майже всі й добровільно, за винятком людей із сильними недугами.

Про це пише видання "ГОРДОН" із посиланням на колишнього командира ізраїльського спецпідрозділу Дениса Десятника.

Спецпризначенець наразі захищає Україну.

"В Ізраїлі взагалі всі служать в армії, за винятком тих, у кого сильна якась недуга, хвороба якась або ще щось, що вона просто фізично не може. У принципі, всі служать, навіть інваліди, і дівчатка служать. І ніхто не намагається ухилитися від армії, усі йдуть в армію, просто не кожен іде в бойові частини", – розповів Десятник.

За його словами, в Ізраїлі перевіряють здоров'я майбутнії армійців та оцінюють стан людини за 97-бальною шкалою.

"У кого трохи нижче за шкалу – той, зі зрозумілих причин, не може служити в якихось елітних військах. Навіть інваліди служать добровільно, можуть перекладати якісь папери. Усі намагаються віддати борг батьківщині", – пояснив Десятник.

Додамо, що у новому звіті західний експерт надав дослідження, чи здатна Росія на "надвеликий наступ", про який всі говорять.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, скільки ворожих цілей виявили радіотехнічні війська від початку війни.

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