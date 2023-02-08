"Служат люди с инвалидностью, девушки – все": бывший спецназовец об армии Израиля

Есть ли уклоняющиеся в израильской армии.

В Израиле в армии служат почти все и добровольно, за исключением людей с сильными недугами.

Об этом пишет издание "ГОРДОН" со ссылкой на бывшего командира израильского спецподразделения Дениса Десятника.

Спецназначенец сейчас защищает Украину.

"В Израиле вообще все служат в армии, за исключением тех, у кого сильный какой-то недуг, болезнь какая-то или еще что-то, что она просто физически не может. В принципе, все служат, даже инвалиды, и девочки служат. И никто не пытается увернуться от армии, все уходят в армию, просто не каждый уходит в боевые части", – рассказал Десятник.

По его словам, в Израиле проверяют здоровье будущих армейцев и оценивают состояние человека по 97-балльной шкале.

"У кого чуть ниже шкалы – тот по понятным причинам не может служить в каких-то элитных войсках. Даже инвалиды служат добровольно, могут переводить какие-то бумаги. Все пытаются отдать долг родине", – пояснил Десятник.

Добавим, что в новом отчете западный эксперт предоставил исследование, способна ли Россия на "сверхбольшое наступление", о котором все говорят.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, сколько враждебных целей обнаружили радиотехнические войска с начала войны.

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