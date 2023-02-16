Опасные яйца: в Киеве новый случай отравления в кафе

В этот раз 5 человек отравились в Голосеевском районе.

В Киеве зафиксировано второе массовое отравление едой в общепите — на этот раз в Голосеевском районе столицы.

Об этом сайту ТСН.ua рассказали в главном управлении Госпродпотребслужбы Киева.

"Сейчас проводится эпидемиологическое расследование второго в городе случая отравления людей в заведениях общепита. Речь идет о кафе-ресторане "Альпака" в Голосеевском районе. После посещения заведения заболело 5 человек. У них острая кишечная инфекция — Salmonella enteritidis. Болезнь связана с Употреблением продуктов из рыбы, а именно лосося и изделий из яиц. Вчера был проведен лабораторный отбор продуктов, а сейчас продолжается инспекция заведения питания. К работе по определению происхождения яиц, поскольку это уже второй случай в Киеве, мы привлекли правоохранительные органы. Более точные данные по этому случаю будут позже", — рассказал сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Он добавляет, что в заведении было застолье с участием от 5 до 6 человек. Все заболели с одинаковыми симптомами.

"Первые обращения нам поступили во вторник – обратились двое пострадавших. Вчера стало известно о четырех, а сегодня количество пострадавших возросло до 5 человек. Поэтому я советую всем потребителям: если возникнет сомнение по происхождению продуктов питания, сразу обращайтесь в территориальные органы, которые обязаны безотлагательно прибыть на место и проводить все необходимые мероприятия", — рассказывает Олег Рубан.

Он добавляет, что в случае выявления нарушения, это заведение питания закроют до установления всех обстоятельств.

Напомним, в Киеве отравились шесть посетителей кафе на Подоле.

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