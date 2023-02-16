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Звезда "Игры престолов" Джек Глисон приехал в Киев и показался в центре города

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
302
Время на прочтение
2 мин
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Звезда "Игры престолов" Джек Глисон приехал в Киев и показался в центре города

Джек Глисон / Фото: Associated Press

Ирландский актер пробудет в украинской столице около четырех дней.

Известный ирландский актер, звезда сериала "Игра престолов" Джек Глисон, как было анонсировано ранее, приехал в Украину.

В настоящее время артист находится в Киеве. О приезде Глисона сообщила украинская режиссер Екатерина Чепура, которая у себя на Facebook опубликовала фото со знаменитостью, сделанное в центре столицы. Она и организовала приезд Глисона.

Опубликовано Kateryna Chepura Четверг, 16 февраля 2023 г.

В столице актер будет находиться три-четыре дня. Во время визита в Украину Глисон встретится с украинскими военными, артист уже провел встречу с поклонниками в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках, а деньги с этого мероприятия передадут в помощь украинской армии. Позже в 17:00 в театре состоится благотворительный киноинтенсив. Изъятые средства будут направлены на приобретение грузовика для минометчиков.

Джек Глисон в сериале
Джек Глисон в сериале "Игра престолов"

Кроме того, известно, что актер вместе с друзьями привез в нашу страну пикап для ВСУ.

Напомним, что другая актриса из сериала "Игра престолов", внучка легендарного Чарли Чаплина Уна Чаплин возмутила своей поддержкой страны-агрессора России. Артистка заявила, что "устала от того, что россияне – плохие парни".

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Дата публикации
Просмотры
302
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