Звезда "Игры престолов" Джек Глисон приехал в Киев и показался в центре города

Ирландский актер пробудет в украинской столице около четырех дней.
Известный ирландский актер, звезда сериала "Игра престолов" Джек Глисон, как было анонсировано ранее, приехал в Украину.
В настоящее время артист находится в Киеве. О приезде Глисона сообщила украинская режиссер Екатерина Чепура, которая у себя на Facebook опубликовала фото со знаменитостью, сделанное в центре столицы. Она и организовала приезд Глисона.
Опубликовано Kateryna Chepura Четверг, 16 февраля 2023 г.
В столице актер будет находиться три-четыре дня. Во время визита в Украину Глисон встретится с украинскими военными, артист уже провел встречу с поклонниками в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках, а деньги с этого мероприятия передадут в помощь украинской армии. Позже в 17:00 в театре состоится благотворительный киноинтенсив. Изъятые средства будут направлены на приобретение грузовика для минометчиков.
Кроме того, известно, что актер вместе с друзьями привез в нашу страну пикап для ВСУ.
Напомним, что другая актриса из сериала "Игра престолов", внучка легендарного Чарли Чаплина Уна Чаплин возмутила своей поддержкой страны-агрессора России. Артистка заявила, что "устала от того, что россияне – плохие парни".
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