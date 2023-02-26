В Офисе президента напомнили россиянам о "долгах" за Крым

С первых дней оккупации Крыма российские захватчики устроили на полуострове настоящий "беспредел" с убийствами и похищениями людей.

В воскресенье, 26 февраля, когда в Украине отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк напомнил о "беспределе", который в 2014 году принесли россияне на оккупированный полуостров.

Об этом он написал в своем Twitter.

“В 2014-м россияне пришли в Крым, чтобы устроить захват территорий, массовые убийства, исчезновения – классический “беспредел”. Не все это сразу осознали”, — заметил Подоляк.

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Советник главы ОП отметил, что по призыву Меджлиса тысячи крымских татар и украинцев вышли на улицы оккупированных городов на полуострове, чтобы сопротивляться захватчикам.

"Мы все помним и взыскаем долги с россиян", — пообещал Михаил Подоляк.

В 2014-м россияне пришли в Крым, чтобы устроить захват территорий, массовые убийства, исчезновения – классический «беспредел». Не все это сразу поняли. Но по призыву Меджлиса тысячи татар и украинцев вышли на улицы сопротивляться. Мы все помним и взыскаем долги с россиян. — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) February 26, 2023

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское знамя "вернется в каждый уголок страны" и напомнил, что именно из Крыма 9 лет назад началась военная агрессия РФ.

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