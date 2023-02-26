В Офісі президента нагадали росіянам про “борги” за Крим

Від перших днів окупації Криму російські зайди влаштували на півострові справжній “беспредєл” із вбивствами та викраденнями людей.

У неділю, 26 лютого, коли в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк нагадав про “беспредєл”, який у 2014 році принесли росіяни на окупований півострів.

Про це він написав у своєму Twitter.

“У 2014-му росіяни прийшли в Крим, щоб влаштувати захоплення територій, масові вбивства, зникнення – класичний “бєспрєдєл”. Не всі це одразу усвідомили”, - зауважив Подоляк.

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Радник голови ОП зауважив, що за закликом Меджлісу тисячі кримських татар та українців вийшли на вулиці окупованих міст на пвіострові, щоб чинити опір загарбникам.

“Ми все пам’ятаємо та стягнемо борги з росіян”, - пообіцяв Михайло Подоляк.

У 2014-му росіяни прийшли в Крим, щоб влаштувати захоплення територій, масові вбивства, зникнення – класичний «бєспрєдєл». Не всі це одразу усвідомили. Але за закликом Меджлісу тисячі татар й українців вийшли на вулиці чинити опір. Ми все пам’ятаємо та стягнемо борги з росіян. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 26, 2023

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що український прапор "повернеться у кожен куточок країни" і нагадав, що саме з Криму 9 років назад почалась військова агресія РФ.

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