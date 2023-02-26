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В Офісі президента нагадали росіянам про “борги” за Крим

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В Офісі президента нагадали росіянам про “борги” за Крим

Фото: Associated Press

Від перших днів окупації Криму російські зайди влаштували на півострові справжній “беспредєл” із вбивствами та викраденнями людей.

У неділю, 26 лютого, коли в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк нагадав про “беспредєл”, який у 2014 році принесли росіяни на окупований півострів. 

Про це він написав у своєму Twitter.

“У 2014-му росіяни прийшли в Крим, щоб влаштувати захоплення територій, масові вбивства, зникнення – класичний “бєспрєдєл”. Не всі це одразу усвідомили”, - зауважив Подоляк.

Радник голови ОП зауважив, що за закликом Меджлісу тисячі кримських татар та українців вийшли на вулиці окупованих міст на пвіострові, щоб чинити опір загарбникам. 

“Ми все пам’ятаємо та стягнемо борги з росіян”, - пообіцяв Михайло Подоляк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що український прапор "повернеться у кожен куточок країни" і нагадав, що саме з Криму 9 років назад почалась військова агресія РФ.

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Дата публікації
Перегляди
1347
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