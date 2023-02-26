Экс-жена Остапчука на Мальдивах похвасталась стройной фигурой в купальнике

Кристина также показала, как держит свою фигуру в тонусе.

Экс-жена украинского ведущего Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк – после новостей о браке бывшего поехала на отдых на Мальдивы.

В своем Instagram блогерша делится фотографиями, как проходит ее релакс на островах. Среди прочего Кристина опубликовала видео, где хвастается своей стройной фигурой в купальнике.

"Как же поступить с ошибками прошлого? Сделать их достоянием истории" – Гэри Чепмен!" – философски подписала снимок Горняк.

Кристина признала, что хоть фигура у нее и стройная, впрочем, далеко не идеальна. По словам нотариуса, она ленится выполнять физические упражнения регулярно. Впрочем, во время отдыха блогерша решила потренироваться.

"Мое тело далеко неидеальное, но это только потому, что я ленюсь над ним работать регулярно. Но я его люблю", — добавила Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Кстати, на Мальдивы нотариус поехала не сама. Кто именно ей составил компанию, она решила держать в тайне. Впрочем, Кристина пообещала, что обязательного впоследствии об этом расскажет. К своему посту Горняк добавила смайлик в виде красного сердца.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Отметим, на днях Кристина заинтриговала интересными новостями. В частности, нотариус в Вене сходила на свидание с таинственным незнакомцем и поделилась своими мыслями по этому поводу.

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