Экс-жена Владимира Остапчука заинтриговала романтическим свиданием

В настоящее время Кристина находится в Вене.

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука — блогерша Кристина Горняк — намекнула, что сходила на свидание.

В Instagram-stories Кристина показала, как провела время с таинственным незнакомцем. В частности, они гуляли по улицам Вены. Хотя Горняк и не показывала, с кем отдыхает, но, судя по фото, она была в компании мужчины.

Кристина Горняк в компании таинственного незнакомца / Фото: instagram.com/kristygor

Также парочка посидела вечером в ресторане, где заказывала вкусные коктейли. На фото было ясно видно мужскую руку и слышен голос незнакомца.

Кристина Горняк в компании таинственного незнакомца / Фото: instagram.com/kristygor

Но на этом все не закончилось. Наутро таинственный незнакомец порадовал Кристину. Он подарил ей букет роскошных цветов.

"Благодарю тебя за искреннюю улыбку на моем лице, а также за неожиданные цветы", — подписала фото Горняк.

Подарок, который Кристина Горняк получила от таинственного незнакомца / Фото: instagram.com/kristygor

Блогерша на утро поделилась с подписчиками философскими мыслями, что когда ни чего не ждешь, можешь много чего получить.

"Иногда там, где не ждешь, можешь получить гораздо больше, чем когда думаешь, что будет", — отметила Кристина.

Подарок, который Кристина Горняк получила от таинственного незнакомца / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, осенью прошлого года начали распространяться слухи, что Владимир Остапчук расстался с Кристиной Горняк. Пара хоть и официально это не подтверждает, однако своим поведением дает понять, что это действительно так.

Вскоре начали говорить, что Остапчук закрутил роман с 22-летней журналисткой. Хотя пара пока держит в тайне свои отношения, вероятная девушка ведущего недавно опубликовала фотографию с бойфрендом, на которой подписчики узнали Владимира.

Между тем Кристина тоже дает четко понять, что к новым отношениям готова и не собирается быть в одиночестве.

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