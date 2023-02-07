22-летняя девушка Владимира Остапчука поделилась общими кадрами с шоуменом

Пара до сих пор скрывает свои отношения.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук засветился в социальных сетях своей новой любимой Екатерины.

22-летняя журналистка решила поделиться совместным видео с шоуменом в сторис в Instagram, пока они ехали в лифте.

"Выключили свет. Идем в подъезд с ноутбуком (там есть Wi-Fi и свет). Будем делать вид, что очень занятые люди", — подписала кадры с ведущим Екатерина.

Фото: instagram.com/poka.tya

Однако лицо Остапчука на видео девушка так и не показала, он стоял спиной к камере. Впрочем, поклонникам это не мешало узнать шоумена на кадрах.

Напомним, что сейчас пара официально не разглашает о своих отношениях, ведь только недавно Остапчук был в браке с нотариус Кристиной Горняк. Ранее Екатерина рассказывала, почему до сих пор они с Владимиром не афишируют свой роман. По словам журналистки, пара просто не хочет поднимать эту тему на публику.

Читайте также: