Год войны: в ООН назвали количество убитых гражданских украинцев

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 8006 мирных украинцев, в том числе 487 детей. Ранены 13 287 жителей, из них 954 — дети.

Об этом говорится в новом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Больше всего погибших и раненых в Донецкой и Луганской области. В регионах от 24 февраля 2022-го до 15 февраля 2023-го погибли 4295 человек, ранены — 7327 человек.

Авторы доклада отмечают, что реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц значительно больше. Ведь многие сообщения о предполагаемых случаях гибели или ранения гражданских лиц из определенных городов и регионов все еще не подтверждены. В частности, речь идет о Мариуполе, Лисичанске, Попасной и Северодонецке.

Наибольшее количество погибших за почти год было зафиксировано в марте прошлого года. Тогда погибли 3918 мирных украинцев, ранены 2967 человек. К слову, с начала 2023 года ООН зафиксировала гибель в Украине 263 человек, а ранения получили 759 человек.

Причиной большинства зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц ООН считает применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения. В частности, обстрелы тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары. От этого вида вооружений в Украине погибли 6585 человек, ранены 12 635 человек, говорится в докладе.

Напомним, британская разведка назвала причины больших жертв среди мирного населения Украины. Отмечается, что российская армия в войне с Украиной без разбора использует артиллерию и другие системы огня. В частности, это является причиной высоких жертв среди мирного населения, а также значительных убытков медицинским и образовательным учреждениям.

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