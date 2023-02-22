Рік війни: в ООН назвали кількість вбитих цивільних українців

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України загинуло 8006 мирних українців, зокрема 487 дітей. Поранено 13 287 жителів, з них 954 - діти.

Про це йдеться у новій доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Найбільша кількість загиблих та поранених у Донецькій та Луганській області. У регіонах від 24 лютого 2022-го до 15 лютого 2023-го загинуло 4295 осіб, поранено – 7327 осіб.

Автори доповіді наголошують, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб значна більша. Адже багато повідомлень про передбачувані випадки загибелі або поранення цивільних осіб з певних міст та регіонів все ще не підтверджені. Зокрема, йдеься про Маріуполь, Лисичанськ, Попасну та Сєвєродонецьк.

Найбільша кількість загиблих за майже рік була зафіксована у березні минулого року. Тоді загинуло 3918 мирних українців, поранено 2967 осіб. До слова, від початку 2023-го ООН зафіксувала загибель в Україні 263 осіб, а поранення отримали 759 осіб.

Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб ООН вважає застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження. Зокрема, обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари. Від цього виду озброєнь в Україні загинуло 6585 людей, поранено 12 635 осіб, йдеться в доповіді.

Нагадаємо, британська розвідка назвала причини великих жертв серед мирного населення України. Наголошується, що російська армія у війні з Україною безрозбірливо використовує артилерію та інші системи вогню. Зокрема, це є причиною високих жертв серед мирного населення, а також значних збитків медичним та освітнім установам.

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