У Путіна різко погіршився стан здоров'я - ЗМІ

У диктатора Путіна погіршується стан здоров’я. Нещодавно у нього стався рецидив його захворювання.

Про це пише видання Express з посиланням на власні джерела, пов’язані з Кремлем.

Як зазначається, Путін нещодавно пройшов “чергове медичне обстеження”. Було це в той час, коли президент США Джо Байден приїздив до Києва.

У диктатора стався рецидив, через який йому потрібно пройти лікування на початку березня. Це може вплинути на його здатність керувати країною-агресором в умовах війни, яку вони розв’язали проти України.

Також повідомляється, що нещодавнє лікування Путіна не дало очікуваних результатів. Проте ці дані достовірно перевірити неможливо.

Нагадаємо, що очільник Кремля під час свого звернення до Федеральних зборів публічно зробив ставку на довгу війну на виснаження, а також повідомив про призупинення участі Росії у Новому договорі START про ядерні озброєння.

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