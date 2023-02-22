У Путина резко ухудшилось состояние здоровья — СМИ

У главы Кремля Путина на днях произошел рецедив его серьезного заболевания.

У диктатора Путина ухудшается состояние здоровья. Недавно у него случился рецидив его заболевания.

Об этом пишет издание Express со ссылкой на собственные источники, связанные с Кремлем.

Как отмечается, Путин недавно прошел "очередное медицинское обследование". Это было в то время, когда президент США Джо Байден приезжал в Киев.

У диктатора произошел рецидив, из-за которого ему нужно пройти лечение в начале марта. Это может повлиять на его способность управлять страной-агрессором в условиях войны, которую они развязали против Украины.

Также сообщается, что недавнее лечение Путина не дало ожидаемых результатов. Однако эти данные достоверно проверить невозможно.

Напомним, что глава Кремля во время своего обращения в Федеральное собрание публично сделал ставку на долгую войну на истощение, а также сообщил о приостановлении участия России в Новом договоре START о ядерных вооружениях.

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