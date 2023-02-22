Ексдружина Володимира Остапчука заінтригувала романтичним побаченням

Наразі Христина перебуває у Відні.
Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука - блогерка Христина Горняк – натякнула, що сходила на побачення.
В Instagram-stories Христина показала, як провела час із таємничим незнайомцем. Зокрема, вони гуляли вулицями Відня. Хоч Горняк і не показувала, з ким відпочиває, та судячи з фото, вона була у компанії чоловіка.
Також парочка посиділа ввечері в ресторані, де замовляла смачні коктейлі. На фото було чітко видно чоловічу руку та чути голос незнайомця.
Та на цьому все не закінчилося. На ранок таємничий незнайомець потішив Христину. Він подарував їй букет розкішних квітів.
"Дякую тобі за щиру усмішку на моєму обличчя, а також за неочікувані квіти", - підписала фото Горняк.
Блогерка на ранок поділилася з підписниками філософськими думками, що коли ні на що не чекаєш, можеш багато чого отримати.
"Інколи там, де не чекаєш, можеш отримати значно більше, ніж коли думаєш, що буде", - зазначила Христина.
Нагадаємо, восени минулого року почали ширитися чутки, що Володимир Остапчук розлучився з Христиною Горняк. Пара хоч і офіційно це не підтверджує, однак своєю поведінкою дає зрозуміти, що це дійсно так.
Незабаром почали подейкувати, що Остапчук закрутив роман з 22-річною журналісткою. Хоч пара поки тримає в таємниці свої стосунки, ймовірна дівчина ведучого нещодавно опублікувала світлину з бойфрендом, на якій підписники впізнали Володимира.
Тим часом Христина теж дає чітко зрозуміти, що до нових стосунків готова і не збирається бути на самоті.
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