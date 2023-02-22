Ексдружина Володимира Остапчука заінтригувала романтичним побаченням

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука - блогерка Христина Горняк – натякнула, що сходила на побачення.

В Instagram-stories Христина показала, як провела час із таємничим незнайомцем. Зокрема, вони гуляли вулицями Відня. Хоч Горняк і не показувала, з ким відпочиває, та судячи з фото, вона була у компанії чоловіка.

Христина Горняк у компанії таємничого незнайомця / Фото: instagram.com/kristygor

Також парочка посиділа ввечері в ресторані, де замовляла смачні коктейлі. На фото було чітко видно чоловічу руку та чути голос незнайомця.

Христина Горняк у компанії таємничого незнайомця / Фото: instagram.com/kristygor

Та на цьому все не закінчилося. На ранок таємничий незнайомець потішив Христину. Він подарував їй букет розкішних квітів.

"Дякую тобі за щиру усмішку на моєму обличчя, а також за неочікувані квіти", - підписала фото Горняк.

Подарунок, який Христина Горняк отримала від таємничого незнайомця / Фото: instagram.com/kristygor

Блогерка на ранок поділилася з підписниками філософськими думками, що коли ні на що не чекаєш, можеш багато чого отримати.

"Інколи там, де не чекаєш, можеш отримати значно більше, ніж коли думаєш, що буде", - зазначила Христина.

Подарунок, який Христина Горняк отримала від таємничого незнайомця / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, восени минулого року почали ширитися чутки, що Володимир Остапчук розлучився з Христиною Горняк. Пара хоч і офіційно це не підтверджує, однак своєю поведінкою дає зрозуміти, що це дійсно так.

Незабаром почали подейкувати, що Остапчук закрутив роман з 22-річною журналісткою. Хоч пара поки тримає в таємниці свої стосунки, ймовірна дівчина ведучого нещодавно опублікувала світлину з бойфрендом, на якій підписники впізнали Володимира.

Тим часом Христина теж дає чітко зрозуміти, що до нових стосунків готова і не збирається бути на самоті.

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