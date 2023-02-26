Помог одержать победу: Цыганков сделал ассист во втором подряд матче в чемпионате Испании (видео)

Команда украинца в результативном поединке одолела "Атлетик" из Бильбао.
"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде победила "Атлетик" из Бильбао в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги – 2:3.
На 4-й минуте Цыганков отдал голевую передачу на Алейкса Гарсию, что позволило гостям открыть счет.
Это второй ассист Виктора в составе "Жироны". В предыдущем матче Примеры с "Альмерией" украинец отличился первыми результативными действиями за новую команду: забил дебютный гол и сделал ассист.
До перерыва жирондинцы еще дважды поразили ворота басков. В этом им помогли автогол игроков соперника Оскара де Маркоса и Микеля Весги. "Атлетик" ответил только голом Юри Берчиче.
В конце встречи хозяева сократили отставание до минимума благодаря голу Рауля Гарсии, однако избежать поражения "львы" не сумели.
Отметим, что Цыганков провел на поле 80 минут, после чего его заменил арендованный у мадридского "Реала" бразилец Рейньер.
Обзор матча
"Жирона" (30 очков) поднялась на десятое место в Ла Лиге. "Атлетик" (32 балла) идет седьмым.
В следующем туре команда Цыганкова 4 марта на выезде сыграет против "Хетафе", а коллектив из Бильбао днем позже приедет в гости к "Райо Вальекано".
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