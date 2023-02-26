"Интер" потерпел сенсационное фиаско, не сумев сократить отставание от лидера Серии А (видео)

Миланский "Интер" на выезде неожиданно уступил "Болонье" в рамках 24-го тура итальянской Серии А – 1:0 .

Хозяева впервые забили на 12-й минуте, но гол Мусы Барроу после просмотра видеоповтора был отменен из-за офсайда.

Во втором тайме "Болонья" во второй раз поразила ворота "нерадзурри". В этот раз уже все было сделано как следует – Риккардо Орсолини принес своей команде сенсационную победу.

После этого поражения "Интер" (47 очков) остался на втором месте в Серии А. Отставание команды Симоне Индзаги от лидера чемпионата – "Наполи" – составляет 18 баллов. "Болонья" (35 пунктов) занимает седьмую позицию.

В следующем туре миланцы 5 марта примут "Лечче". Днем позже "Болонья" на выезде встретится с "Торино".

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