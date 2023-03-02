"Інструмент торгів": експерт оцінив можливість військової співпраці Китаю та РФ

Китай навряд чи не піде на руйнування своєї економіки заради військової підтримки Путіна у війні проти України.

Про це заявив російський публіцист і соціолог Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Freeдом".

Піонтковський висловив переконання, що Пекін не надаватиме жодної масштабної військової допомоги Росії. За словами експерта, подібними розмовами Китай залякує, "адже це інструмент торгів зі США".

"Албанський революціонер Енвер Ходжа, який правив Албанією впродовж 50 років, прославився своєю фразою "нас з Росією 201 мільйон". Росія перетворилася в державу, яка повторює ритуальну фразу "нас з великим Китаєм 1,5 млрд". Це говорить не лише Медведєв, але й усі російські пропагандисти. Я майже впевнений, що жодної масштабної військової допомоги Китай не надаватиме Росії. Він лякає цією допомогою, адже це інструмент торгів зі Сполученими Штатами. Китай зі США перебуває у складних економічних відносинах. Це сіамські близнюки глобальної економіки, які дуже залежить один від одного", - сказав російський публіцист.

Піонтковський зауважив, що майбутнє китайсько-російських відносин визначене - Китай вже поглинає Росію, а Путін став "маленьким васалом".

"Я гадаю, що Китай не піде практично на руйнування своєї економіки заради підтримки путінських штанів. Майбутнє китайсько-російських відносин вже визначене, до яких би трансформацій не призвела поразка Росії у війні: Китай вже поглинає Росію. РФ не просто молодший партнер, Путін тепер маленький васал у всіх відношеннях", - додав він.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпінь планує відвідати країну-агресорку Росію.

У Держдепі США попереджали, що Китай багато в чому підтримує війну Росії проти України від самого початку, навіть якщо не надавав летальну зброю. Пекін, зокрема, поширює кремлівську пропаганду й використовує власну дезінформацію, "щоб підтримати російську війну і безпідставно звинуватити Захід, США й НАТО".

За даними німецького видання Der Spiegel, Пекін і Москва нібито ведуть переговори про закупівлю 100 ударних безпілотників

А от очільник ГУР Кирило Буданов вважає, що наразі Китай не погодиться на передавання озброєння Росії.

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