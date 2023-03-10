Майдан плакав, співав і обіцяв ворогам страшну помсту: як минуло прощання з легендарним “Да Вінчі”

Тисячі людей в Києві прощаються з Героєм України Дмитром Коцюбайлом на псевдо “Да Вінчі”. Легенда української війни прийшов на фронт у 18 років, легко освоював будь-яку зброю, без спеціальної військової освіти доріс до комбата. Його підрозділ "Вовки Да Вінчі" на війні завжди вважався одним з найбоєздатніших. Аби віддати шану патріоту цілий день люди несли квіти спочатку до Михайлівського собору, потім на Майдан Незалежності, йдеться в ТСН.

У своєму першому в житті інтерв'ю на війні, у свої 18 років, “Да Вінчі” говорив, що не боїться. “Загинути за Україну я не боюся”, - заявив тоді він.

Це доводив не на словах - від перших днів на фронті був у найгарячіших точках. У Пісках отримав перше важке поранення. Ще була шахта Бутівка, а Авдіївка взагалі на довгі роки стала базою “Вовків Да Вінчі” - так він називав своїх бійців.

Він став спочатку народним героєм, а потім і героєм України. Його батальйон прийняв на себе і оборону Бахмута. “Він міг там і не бути, але Да Вінчі день перед тим на штурмі був, він такий комбат, він все з своїми бійцями, якщо ви не в курсі. За день перед цим, танк загорівся, він його водою загасив, вискочив на танк, що не мав би робити, всі там в шоці були. Він на руках в мене загинув. Хоча довезли його до госпіталя, надали, але лікарі, на жаль, не врятували його просто, бо поранення було дуже важке”, - розповідає побратим “Нью-Йорк”.”

“Я поки не уявляю, як ми без нього будемо. Прийшла думка: у росіян навіть немає такої людини, якій було б адекватно помститися, у них немає ні одного, кому помститись”, - розмірковує побратим “Бугай”.

“Це людина, яка не була ніде заплямована, ні в чому, тобто ні в політичних, ні в якихось конфліктах між групами, тобто це така рівна людина, воїн, людина війни і людина в першу чергу”, - зазначає побратим Сергій.

Бойовий шлях “Да Вінчі” розпочався на Майдані Незалежності, тоді йому було 18 років. І от сьогодні, герой України, Дмитро Коцюбайло, знову зібрав повний Майдан людей, які прийшли з ним попрощатися.

На центральній площі з “Да Вінчі” прощається командувач Валерій Залужний, з яким вони дружили. А ще міністр оборони Рєзніков і начальник розвідки Буданов. Сюди прийшли і приїхали всі, хто мав хоча б найменшу змогу. Герої України за життя, від генералів і до солдатів, волонтери, журналісти, просто люди, які ніколи не знали бійця особисто, але хотіли віддати честь, бо розуміли, наскільки велику справу він зробив для України і продовжує робити. “Напевно, це єдиний доброволець про якого не чув взагалі жодного міркування проти того, щоб його дійсно нагородили цим почесним званням. Це втрата ні як командира, тим більше бійця. “Да Вінчі” за ці 9 років війни став символом добровольчого руху і боротьби в цілому”. - зазначає побратим Ян.

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