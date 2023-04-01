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Брітні Спірс підігріла чутки про розлучення з Семом Асгарі відвертими танцями з іншим чоловіком

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
133
Час на прочитання
1 хв
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Брітні Спірс підігріла чутки про розлучення з Семом Асгарі відвертими танцями з іншим чоловіком

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Зірка насолоджується відпочинком з другом.

Американська співачка Брітні Спірс після того, як з'явилася на публіці без обручки, продовжує підігрівати чутки про розрив з Семом Асгарі

Зірка вирушила на відпочинок разом зі своїм давнім другом та менеджером Кейдом Гадсоном. Вони товаришують давно та часто проводять час разом, але останнє відео у Instagram Брітні натякнуло не на дружні стосунки між ними. За деякий час Брітні видалила компрометуюче відео зі своєї сторінки, однак на фан-акаунтах встигли поширити кадри із зіркою.

На своїй сторінці Спірс показала відверті танці з Гадсоном. Співачка танцювала у мінібікіні поруч з менеджером, а він обіймав її за талію та мацав за сідниці.

Нагадаємо, останнім часом в Мережі почали активно ширитися чутки про розлучення Брітні Спірс з її чоловіком Семом Асгарі. Днями фітнес-тренера також побачили на вулиці без обручки, поки його дружина насолоджується відпочинком з іншим.

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Дата публікації
Перегляди
133
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