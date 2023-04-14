Синоптикиня порадувала прогнозом погоди на Великдень в Україні

У неділю, 16 квітня, на Великдень, в Україні очікується потепління до +20 градусів, хоча на деяких територіях будуть дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у себе на сторінці в Facebook.

"На Великдень в Україні, на щастя, скрізь потепліє, вдень очікується +12+16 градусів, на заході та півдні +14+18, на Закарпатті та крайньому півдні до +20 градусів", - написала Діденко.

Вона зазначила, що дощі на Паску можливі вночі у північних областях (але невеликі зовсім) та вдень місцями у західній частині країни.

"У більшості областей України 16-го квітня погода буде теплою та сухою", - додала Діденко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, наскільки вдарять по гаманцях українців ціни на продукти на Великдень.

Крім того, ми раніше інформували, що жителі Києва зможуть відвідати служби у храмах у великодню ніч. Для цього слід прийти на службу до Великодня до початку комендантської години та пробути у церкві до її закінчення.

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