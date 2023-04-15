Страшна смерть у тюремній камері: комахи випили кров чоловіка

Американця Лашона Томпсона ув'язнили за дрібне правопорушення і через його хворобу утримували в психіатричному відділення в'язниці округу Фултон у місті Атланті. Через три місяці після арешту ув’язненого виявили непритомним у його тюремній камері та оголосили померлим.

Як повідомляє ВВС, адвокат його родини Майкл Д. Гарпер опублікував фотографії, на яких тіло Томпсона кишить комахами.

“Містера Томпсона знайшли мертвим у брудній тюремній камері після того, як його з'їли живцем комахи та постільні блощиці. Тюремна камера, в якій сидів містер Томпсон, не була придатною навіть для хворої тварини”, - йдеться у заяві адвоката.

Звіті судово-медичного експерта підтвердив, що камера покійного мала “серйозне зараження постільними блощицями”, однак причина смерті вказана як невстановлена.

Ентомолог з Університету Кентуккі Майкл Поттер пояснив, що укуси постільних блощиць зазвичай не є смертельними, але можуть спричинити серйозну і навіть летальну анемію. "Постільні блощиці харчуються кров'ю, і дуже велика кількість блощиць споживає дуже велику кількість крові", - каже спеціаліст.

Офіс, який керує в'язницею, оголосив про повне розслідування обставин смерті Томпсона. Крім того, у заяві йдеться, що вони негайно витратили 500 000 доларів "на боротьбу з нашестям постільних блощиць, вошей та інших паразитів у в'язниці округу Фултон".

В'язниця Фултона давно має репутацію перенаселеної та недофінансованої, з антисанітарними умовами.

Нагадаємо, після смерті єдиної родички, яка доглядала її, 82-річна італійка не могла самостійно приймати ліки та харчуватися. Два тижні вона помирала від голоду.

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