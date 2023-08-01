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Астрологический прогноз на 1 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
356
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 1 августа

Астрологический прогноз на 1 августа / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: активные действия во всех сферах жизни лучше заменить размышлениями и анализом произошедшей в последнее время событий, а также своих поступков и мыслей. 

Символ дня: Голубь. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.

Счастливые камни дня: чароит, турмалин, шпинель. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: велика вероятность болезней, связанных с кровью, к тому же, ее свертываемость понизится, поэтому от хирургических операций – за исключением экстренных – необходимо отказаться. 

Питание дня: можно устраивать разгрузочные дни или составлять детокс-меню – они помогут очистить организм от шлаков и токсинов. Нежелательно употреблять в пищу продукты животного происхождения, исключение составляет речная и морская рыба.

Стрижка дня: не стоит ничего делать с волосами. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай – в овощах и фруктах содержится максимальное количество витаминов и минералов. 

Магия и мистика дня: если нужно снять негатив с предметов, рекомендуется поместить их под проточную воду.

Сны дня: сны нынешней ночи часто сбываются, то очень важно правильно их истолковать. 

Табу дня: нежелательно общаться с негативно настроенными людьми – возникший в результате конфликт может иметь долгие и серьезные последствия. 

Цитата дня: «Тот, кто пытается проникнуть глубже поверхности, идет на риск. И кто раскрывает символ, идет на риск» (Оскар Уайльд). 

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Дата публикации
Просмотры
356
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