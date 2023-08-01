Астрологічний прогноз на 1 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: активні дії у всіх сферах життя краще замінити роздумами та аналізом подій, що відбулися останнім часом, а також своїх вчинків і думок.

Символ дня: Голуб.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір: коричневий, шоколадний, каштановий.

Щасливе каміння дня: чароїт, турмалін, шпинель.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: велика ймовірність хвороб, пов'язаних з кров'ю, до того ж її згортання знизиться, тому від хірургічних операцій – за винятком екстрених – необхідно відмовитися.

Харчування дня: можна влаштовувати розвантажувальні дні або складати детокс-меню – вони допоможуть очистити організм від шлаків та токсинів. Небажано вживати продукти тваринного походження, виняток становить річкова і морська риба.

Стрижка дня: не варто нічого робити із волоссям.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай – в овочах та фруктах міститься максимальна кількість вітамінів та мінералів.

Магія та містика дня: якщо потрібно зняти негативз предметів рекомендується помістити їх під проточну воду.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто збуваються, дуже важливо правильно їх витлумачити.

Табу дня: небажано спілкуватися з негативно налаштованими людьми – конфлікт, що виник у результаті, може мати довгі та серйозні наслідки.

Цитата дня: «Той, хто намагається проникнути глибше за поверхню, йде на ризик. І хто розкриває символ, іде на ризик»(Оскар Уайльд).

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