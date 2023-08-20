Логічна задача із сірниками: спробуй розв'язати

Розв'язуємо головоломку із сірників
Зазвичай головоломки із сірників мають форму рівнянь, відповідь яких є не правильною.
Розгадувати головоломки із сірників цікаво та корисно, під час розгадування таких логічних задач тренуються розумові здібності та розвиваються навички логічного мислення.
Щоб розгадати сірникову головоломку потрібно перемістити одну або декілька сірників. Все, що потрібно, щоб знайти правильну відповідь, так це уважно подивитись на задачу, зрозуміти, що не так.
Одну з таких задач пропонує вирішити сайт Freshers Live
Зображене на малюнку рівняння 4+1 вирішено неправильно, 4+1 не дорівнює 3 - це очевидно.
Потрібно перемістити лише один сірник, щоб виправити рівняння.
Правильна відповідь отримана 4+1=5
Читайте також: