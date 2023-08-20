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Логічна задача із сірниками: спробуй розв'язати

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
748
Час на прочитання
1 хв
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Логічна задача із сірниками: спробуй розв'язати

Логічна задачаа з сірниками

Розв'язуємо головоломку із сірників

Зазвичай головоломки із сірників мають форму рівнянь, відповідь яких є не правильною.

Розгадувати головоломки із сірників цікаво та корисно, під час розгадування таких логічних задач тренуються розумові здібності та  розвиваються навички логічного мислення. 

Щоб розгадати сірникову головоломку потрібно перемістити одну або декілька сірників. Все, що потрібно, щоб знайти правильну відповідь, так це уважно подивитись на задачу, зрозуміти, що не так. 

Одну з таких задач пропонує вирішити сайт Freshers Live

Головоломка із сірниками / ©
Головоломка із сірниками

Зображене на малюнку рівняння 4+1 вирішено неправильно, 4+1 не дорівнює 3 - це очевидно.

Потрібно перемістити лише один сірник, щоб  виправити рівняння.

Логічна задача / ©
Логічна задача

Правильна відповідь отримана 4+1=5

Логічна задачаа з сірниками / ©
Логічна задачаа з сірниками

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Дата публікації
Перегляди
748
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