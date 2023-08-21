Чоловік з неймовірно великими біцепсами шокував Мережу – відео

Юзери підозрюють, що він зробив собі ін'єкції.
Чоловік шокував Мережу своїми величезними біцепсами.
На сторінці у TikTok користувач під ніком theanimalhilemakumu публікує ролики, де хизується своїм незвичним виглядом.
Так, в одному з відео, яке зібрало понад 7,6 млн переглядів, він танцює посеред вулиці, одягнений у білу футболку та штани.
@theanimalhilemakumu ♬ original sound - user5208526473543
Юзери були спантеличені не лише його руками, а й тим, як він натягнув на себе обтислий одяг: "Боже мій, це має моторошний вигляд", "Цікаво, як він не порвав футболку?!", "Мабуть, на сьогодні досить Інтернету".
Чоловік також активно демонструє, як качає м'язи у спортзалі. Щоправда, користувачі сумніваються, що він домігся такого результату лише тренуваннями.
@theanimalhilemakumu ♬ original sound - user5208526473543
- Ми займаємося фітнесом повний робочий день і ми знаємо про кулінарну олію
- Ого! Цікаво, скільки тут ін'єкцій
- О, схоже, він захопився олією
Нагадаємо, 19-річна дівчина власноруч виколола собі очі, щоб "врятувати світ". Вона зробила це посеред церкви.
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