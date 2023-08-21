Чоловік з неймовірно великими біцепсами шокував Мережу – відео

Юзери підозрюють, що він зробив собі ін'єкції.

Чоловік шокував Мережу своїми величезними біцепсами.

На сторінці у TikTok користувач під ніком theanimalhilemakumu публікує ролики, де хизується своїм незвичним виглядом.

Так, в одному з відео, яке зібрало понад 7,6 млн переглядів, він танцює посеред вулиці, одягнений у білу футболку та штани.

Юзери були спантеличені не лише його руками, а й тим, як він натягнув на себе обтислий одяг: "Боже мій, це має моторошний вигляд", "Цікаво, як він не порвав футболку?!", "Мабуть, на сьогодні досить Інтернету".

Чоловік також активно демонструє, як качає м'язи у спортзалі. Щоправда, користувачі сумніваються, що він домігся такого результату лише тренуваннями.

Ми займаємося фітнесом повний робочий день і ми знаємо про кулінарну олію

Ого! Цікаво, скільки тут ін'єкцій

О, схоже, він захопився олією

Нагадаємо, 19-річна дівчина власноруч виколола собі очі, щоб "врятувати світ". Вона зробила це посеред церкви.

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