Мужчина с невероятно большими бицепсами шокировал Сеть – видео

Пользователи подозревают, что он сделал себе инъекции.

Мужчина шокировал Сеть своими огромными бицепсами.

На странице TikTok пользователь под ником theanimalhilemakumu публикует ролики, где хвастается своим необычным видом.

Так, в одном из видео, которое собрало более 7,6 млн просмотров, он танцует посреди улицы, одетый в белую футболку и брюки.

Пользователи были озадачены не только его руками, но и тем, как он натянул на себя облегающую одежду: "Боже мой, это выглядит жутко", "Интересно, как он не порвал футболку?!", "Пожалуй, на сегодня достаточно Интернета" .

Мужчина также активно демонстрирует, как качает мышцы в спортзале. Правда, пользователи сомневаются, что он добился такого результата только тренировками.

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Ого! Интересно, сколько здесь инъекций

О, похоже, он увлекся маслом

Напомним, 19-летняя девушка собственноручно выколола себе глаза, чтобы "спасти мир". Она сделала это посреди церкви.

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