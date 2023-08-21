Мужчина с невероятно большими бицепсами шокировал Сеть – видео

Пользователи подозревают, что он сделал себе инъекции.
Мужчина шокировал Сеть своими огромными бицепсами.
На странице TikTok пользователь под ником theanimalhilemakumu публикует ролики, где хвастается своим необычным видом.
Так, в одном из видео, которое собрало более 7,6 млн просмотров, он танцует посреди улицы, одетый в белую футболку и брюки.
@theanimalhilemakumu ♬ original sound — user5208526473543
Пользователи были озадачены не только его руками, но и тем, как он натянул на себя облегающую одежду: "Боже мой, это выглядит жутко", "Интересно, как он не порвал футболку?!", "Пожалуй, на сегодня достаточно Интернета" .
Мужчина также активно демонстрирует, как качает мышцы в спортзале. Правда, пользователи сомневаются, что он добился такого результата только тренировками.
@theanimalhilemakumu ♬ original sound — user5208526473543
- Мы занимаемся фитнесом полный рабочий день и мы знаем о кулинарном масле
- Ого! Интересно, сколько здесь инъекций
- О, похоже, он увлекся маслом
Напомним, 19-летняя девушка собственноручно выколола себе глаза, чтобы "спасти мир". Она сделала это посреди церкви.
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