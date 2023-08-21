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В Україні створять військову поліцію: які завдання вона виконуватиме

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Україні створять військову поліцію: які завдання вона виконуватиме

Військові навчання. Фото/Twitter: Sebastien Lecornu

Орган буде утворено на основі військової служби правопорядку у ЗСУ, він матиме низку завдань.

В Україні планують створити новий підрозділ, який входитиме до складу Міноборони - військову поліцію.

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

Відповідно до інформації, законопроєкт - у розробці. Активну участь бере Головне управління військової юстиції Міноборони.

На базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої, зокрема, є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане військова поліція.

Орган буде утворено на основі військової служби правопорядку у ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій). Мета - підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, ДССТ.

Серед основних завдань:

  • правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів
  • оперативно-розшукова діяльність
  • спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ
  • забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ
  • захист прав військовослужбовців
  • захист державного майна
  • виконання покарань

"Передбачається досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО. Наразі законопроєкт проходить процедуру погодження", - наголосили у Міноборони України.

Нагадаємо, що Зеленський назвав зброю, якої бояться росіяни. 

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Дата публікації
Перегляди
1058
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