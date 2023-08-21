В Україні створять військову поліцію: які завдання вона виконуватиме

Орган буде утворено на основі військової служби правопорядку у ЗСУ, він матиме низку завдань.
В Україні планують створити новий підрозділ, який входитиме до складу Міноборони - військову поліцію.
Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.
Відповідно до інформації, законопроєкт - у розробці. Активну участь бере Головне управління військової юстиції Міноборони.
На базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої, зокрема, є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане військова поліція.
Орган буде утворено на основі військової служби правопорядку у ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій). Мета - підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, ДССТ.
Серед основних завдань:
- правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів
- оперативно-розшукова діяльність
- спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ
- забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ
- захист прав військовослужбовців
- захист державного майна
- виконання покарань
"Передбачається досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО. Наразі законопроєкт проходить процедуру погодження", - наголосили у Міноборони України.
Нагадаємо, що Зеленський назвав зброю, якої бояться росіяни.
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