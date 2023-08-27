Головоломка майже для геніїв: перевір, чи ти серед них

Потрібно визначити значення повітряних кульок за декілька секунд

Головоломки корисні не лише для дітей, а й дорослих, вони покращують увагу, розвивають інтелектуальні здібності, критичне мислення, формують корисні навички розв'язувати проблеми загалом.

Регулярне розв'язування головоломок тренує мозок, позитивно впливає на психічне та емоційне здоров'я.

Перевірити свій рівень інтелекту допоможе головоломка "Знайдіть значення повітряних кульок за 9 секунд"

Чому дорівнює кожна кулька

На зображенні можете побачити повітряні кулі темно-синього, зеленого та жовтого кольорів.

Пропонується обчислити значення повітряних кульок за 9 секунд.

Поспішайте, час збігає.

Час вийшов. Вітаємо тих, хто вирахував значення кульок різного кольору. Ви розумні, якщо не геній, то маєте хороші аналітичні здібності та добре вчили математику.

Насправді розв'язати цю головоломку можна за допомогою простих рівнянь.

Рішення головоломки "Знайти значення повітряних кульок за 9 секунд"

Вираховуємо наступним чином

Дві кульки жовтого кольору у сумі дорівнюють 8. Отже, кожна кулька жовтого кольору дорівнює 8:2=4

Наступне, визначаємо значення зеленої кульки - 5-4 =1

Щоб отримати значення синьої кульки - 10- 1 = 9

Отже, перевіряємо:

9+1=10,

4+4=8,

4+1=5.

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