Допомога Україні від США: Джонсон пропонує гроші та ракетні комплекси ATACMS

У законопроєкті щодо допомоги Україні, який спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонує ухвалити 20 квітня, окрім фінансової допомоги в розмірі майже 61 млрд доларів, міститься пропозиція передати оперативно-тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS).

Про це йдеться в опублікованому в середу, 17 квітня, тексті законопроєкту.

Пропозиція Джонсона щодо виділення допомоги Україні загалом відповідає законопроєкту, який у лютому цього року схвалив Сенат та підтримати який закликав президент Джо Байден та його однопартійці в Конгресі.

Загальний розмір допомоги Україні навіть трохи перевищує суму, яку пропонував Сенат - 60,8 млрд доларів замість 60,2 млрд.

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На поповнення запасів озброєнь на американських складах передбачається виділити 23,2 млрд доларів (Сенат пропонував 20 млрд), на дії американських сил у Східній Європі - 11,3 млрд доларів (Сенат пропонував 15 млрд), на закупівлю Україною озброєнь - 14 млрд доларів, як і в сенатській версії.

26 мільйонів доларів заплановано витратити на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

Нова ініціатива посилює нагляд через вимоги особистого моніторингу. Також, вимагає від партнерів і союзників сплачувати свою частку через вимоги відповідності витрат.

Окрім того, законодавча ініціатива Джонсона передбачає угоду про повернення коштів за економічну підтримку з боку уряду України.

Важливим пунктом ініціативи є те, що законопроєкт зобов'язує президента США після набрання законом чинності передати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS), "як тільки це буде можливо".

Однак, якщо глава держави вирішить, що передача ATACMS завдасть шкоди інтересам національної безпеки США, то він може відкласти постачання. Про це Байден буде зобов'язаний повідомити комітети з оборони Конгресу, комітети з асигнувань та міжнародних відносин Сенату та комітети з асигнувань та міжнародних відносин Палати представників.

Оскільки різниця з попереднім законопроектом Сенату не надто велика, демократи в Палаті представників матимуть підстави підтримати ініціативу спікера. У такому разі голосів для схвалення допомоги Україні має вистачити з великим запасом, навіть якщо за це відмовиться голосувати частина республіканців-трампістів.

Нагадаємо, Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу щодо України закликав Конгрес ухвалити допомогу до кінця цього тижня.

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