Реал Мадрид – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на матч чемпіонату Іспанії

Ель Класико відбудеться 21 квітня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

У неділю, 21 квітня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийматиме "Барселону" в центральному матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги.

Команди зіграють на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

За сім турів до кінця чемпіонату "Реал" лідирує в Ла Лізі, випереджаючи "Барселону" на вісім очок.

Зазначимо, що на тижні "вершкові" та "синьо-гранатові" провели матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Мадридський клуб у серії пенальті здолав "Манчестер Сіті" та вийшов до півфіналу, де зустрінеться з мюнхенською "Баварією".

А ось каталонці попрощалися з євротурніром, зазнавши розгромної поразки від французького ПСЖ.

Де дивитися матч Реал Мадрид – Барселона

На території України поєдинок 32-го туру чемпіонату Іспанії між "Реалом" та "Барселоною" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Реал Мадрид – Барселона

Фаворитом майбутнього поєдинку букмекери вважають "Королівський клуб". На перемогу команди Карло Анчелотті можна поставити з коефіцієнтом 1,91. Нічия – 4,10. Виграш підопічних Хаві – 4,25.

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