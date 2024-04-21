Окупанти вдарили по Харкову: що відомо про постраждалих

У Харкові пролунав вибух. Мешканців міста просять перебувати в укриттях.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, попередньо, вибух зафіксовано на околиці міста.

"За інформацією, що потребує уточнення, є мінімум один постраждалий", – констатував він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що поранений 19-річний хлопець. Його госпіталізували до медичної установи, лікарі надають всю необхідну допомогу.

"Профільні служби перевіряють місця влучань", – наголосив він.

Нагадаємо, вчора, 20 квітня, у Харкові також лунали вибухи.

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