Оккупанты ударили по Харькову: что известно о пострадавших

Речь идет о ракетной опасности.
В Харькове раздался взрыв. Жителей города просят находиться в укрытиях.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно взрыв зафиксирован на окраине города.
"По информации, требующей уточнения, есть минимум один пострадавший", – констатировал он.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что ранен 19-летний парень. Его госпитализировали в медицинское учреждение, врачи оказывают всю необходимую помощь.
"Профильные службы проверяют места попаданий", – подчеркнул он.
Напомним, вчера, 20 апреля, в Харькове также раздавались взрывы.
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