Оккупанты ударили по Харькову: что известно о пострадавших

В Харькове раздался взрыв. Жителей города просят находиться в укрытиях.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно взрыв зафиксирован на окраине города.

"По информации, требующей уточнения, есть минимум один пострадавший", – констатировал он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что ранен 19-летний парень. Его госпитализировали в медицинское учреждение, врачи оказывают всю необходимую помощь.

"Профильные службы проверяют места попаданий", – подчеркнул он.

Напомним, вчера, 20 апреля, в Харькове также раздавались взрывы.

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