"Ливерпуль" одержал победу над "Фулхэмом" и догнал "Арсенал" на вершине АПЛ (видео)

Команда Юргена Клоппа продолжает вести борьбу за чемпионство.
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Фулхэм " в матче 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча на стадионе "Крейвен Коттедж" в Лондоне завершилась со счетом 1:3.
"Красные" вышли вперед на 32-й минуте – голом отличился Трент Александер-Арнольд.
Перед перерывом хозяева поля отыгрались – в компенсированное время точный удар нанес Тимоти Кастань.
Во втором тайме команда Юргена Клоппа сумела забить еще дважды и довести дело до победы. На 53-й минуте забил Райан Гравенберх, а на 72-й окончательный счет игры установил Диогу Жота.
Обзор матча "Фулхэм" – "Ливерпуль"
После этого матча "Ливерпуль" (74 очка) поднялся на второе место в АПЛ. Мерсисайдский клуб по дополнительным показателям уступает лидеру чемпионата – "Арсеналу" украинца Александра Зинченко и на один балл опережает "Манчестер Сити", который имеет поединок в запасе.
В следующем матче английского чемпионата "Ливерпуль" 24 апреля на выезде сыграет против "Эвертона" украинского защитника Виталия Миколенко в мерсисайдском дерби, а "Фулхэм" 27 апреля примет "Кристал Пэлас".
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