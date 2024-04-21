Олег Скрипка честно признался, готовы ли его сыновья идти на фронт: "Разговор был"

Лидер группы "ВВ", певец Олег Скрипка, откровенно рассказал, готовы ли его сыновья взять в руки оружие и встать на защиту Украины.

Как признается знаменитость, его 18-летний сын Роман и 16-летний Устим уже давно разговаривали с ним на эту тему. Так, этот вопрос семья поднимала еще в начале полномасштабного вторжения. Тогда они поняли, что будут оставаться в Киеве и будут помогать украинским защитникам останавливать врага любыми усилиями. В частности, по словам Скрипки, вместе с сыновьями они много волонтерили. Сейчас двое парней учатся, потому Олег еще не дает четких прогнозов.

Сыновья Олега Скрипки / Фото: instagram.com/o.skrypka

"У нас разговор был в 4:30 утра 24 февраля 22-го года, ехать ли за границу, или не ехать. Этот разговор длился 15 минут. Моя семья сказала: "Мы все остаемся в Киеве и будем здесь". Мы с моими сыновьями волонтерили, делали блокпосты, сейчас мои парни учатся, а как будет дальше – увидим", – откровенно ответил певец в программе "У ліжку".

Напомним, что недавно Олег Скрипка рассекретил, на кого учатся его сыновья и кем планируют стать в будущем.

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