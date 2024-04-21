Patriot, вероятнее всего, сбил бомбардировщика РФ Ту-22М3, возвращавшегося после атаки по Украине — Bild

Западный аналитик предполагает, что украинская ракета зацепила самолет раньше, чем он упал.

Аналитик BILD предполагают, что российский бомбардировщик Ту-22М3 был сбит из американской системы ПВО Patriot.

К такому выводу пришел эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

"Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик возвращался на базу в Моздоке после очередного обстрела Украины. Он упал вблизи хутора Богомолов в Ставропольском крае.

Между тем, Минобороны страны-террористки утверждает, что к падению привела техническая неисправность. Однако аналитик считает это "крайне маловероятным" и отмечает, что на видео, распространенном в Сети, у самолета горит правый двигатель.

В Bild напомнили, что ранее Украине удавалось сбить с Patriot российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. По их данным, дальнобойность Patriot на вооружении Украины – около 200 км. Однако Ту-22М3 упал в 370 км от территории, контролируемой ВСУ.

Как предполагает аналитик Репке, украинская ракета зацепила самолет раньше, чем он упал. Экипаж пытался спасти самолет и смог пролететь около 170 км через несколько минут с подбитым двигателем, но потом она все же упала. Пилоты и успели катапультироваться.

Между тем, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап считает, что украинские военные сбили над Ставропольским краем РФ стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с помощью ЗРК С-200.

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.