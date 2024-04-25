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В Сумах раздались взрывы

В Сумах раздались взрывы

Фото: Associated Press

В регионе более получаса продолжалась тревога.

Во время масштабной воздушной тревоги в Сумах слышался звук взрыва. Воздушные силы предупреждали о цели в направлении города.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и Воздушные силы.

"В Сумах был слышен звук взрыва", — сообщило "Суспільне".

Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 13:53. Она продолжалась до 14:25. Военные предупреждали об активности российской тактической авиации, а затем заявили о цели в направлении Сум.

Как сообщалось, сегодня в Кривом Роге дважды раздавались взрывы: первые – около 12:05, вторые – через час. ПС предупреждали о ракете.

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