В "Укренерго" повідомили, де діють графіки відключення світла

Станом на 25 квітня в Україні застосовуються графіки відключень у Харківській області та у Кривому Рогу (в останньому обмеження стосуються лише промисловості.

Про це повідомили в "Укренерго".

Водночас відключення електроенергії спостерігаються і в інших регіонах, вони спричинені негодою та бойовими діями. Попри деяке покращення ситуації в енергосистемі, дефіцит електроенергії все ще присутній, а електростанції внаслідок пошкодження ударами росіян не здатні виробляти необхідні обсяги електроенергії,

В "Укренерго" наголосили, що негода призвела до знеструмлення 2 800 споживачів у Київській області, ще 399 пунктів в Україні знеструмлені з інших причин. Зокрема у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській областях електроенергію вимикали внаслідок бойових дій, а на Чернігівщині та Сумщині відключення світла було спричинено технічними причинами.

Раніше повідомлялося, що через ракетні удари Україна втратила 7 ГВт теплових і гідроелектростанцій. Наразі ситуація керована, однак вже влітку очікуються відключення світла.

17 квітня гендиректор ДТЕК Максим Тімченко назвав головною проблемою захисту енергооб'єктів України відсутність достатньої кількості ППО. За його словами, Україна пережила найбільшу атаку по енергоінфраструктурі від початку повномасштабної війни.

Міністр енергетики України Герман Галущенко порадив українцям купувати генератори на випадок відключення світла.

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