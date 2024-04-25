Ракетна загроза: Україною шириться повітряна тривога

Зафіксовано зліт МіГ-31К — у Повітряних силах просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів.

У четвер, 25 квітня, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Існує ракетна загроза.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К", — йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Людей закликають прямувати до укриттів.

Зазначимо, що це вже третя повітряна тривога за день.

Зранку 25 квітня під час повітряної тривоги російська армія атакувала Черкаську область ракетою "Іскандер-К".

Крім того, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталися вибухи. Повітряні сили попереджали про запуск ракети.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили актуальні новини з фронту.

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