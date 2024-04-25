Паспортні сервіси держпідприємства "Документ" не входять до МЗС – заява відомства

Заборона видачі паспортів чоловікам призовного віку за кордоном не стосується консульств, наголосили у Міністерстві закордонних справ.

У Міністерстві закордонних справ України нагадали, що державне підприємство "Документ ", яке також має закордонні відділення, не входить до сфери їхнього управління.

Про це повідомляється на сторінці МЗС у Facebook.

ДП "Документ" не є частиною системи МЗС, дипломатичної чи консульської служби, а входить до сфери управління Державної міграційної служби України, пояснили в зовнішньополітичному відомстві.

Тож консульські послуги МЗС надаються громадянам лише в закордонних дипломатичних установах, а саме в посольствах, генеральних консульствах і консульствах України.

Також у МЗС звернули увагу, що постанова Кабінету Міністрів України №443 від 23 квітня 2024 року щодо змін у порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується документів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ".

Водночас, як зазначено в постанові КМУ, пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу ДМС або закордонної дипломатичної установи України для видачі не буде здійснюватися. Громадяни не зможуть отримати такі паспорти в закордонних дипломатичних установах України.

"Порядок роботи консульської служби МЗС України залишається без змін. Більше інформації щодо тимчасового обмеження прийому нових заяв на вчинення консульських дій від чоловіків 18-60 років, які перебувають за кордоном, доступні за посиланням: https://cutt.ly/Cw6aP7g6 ", – йдеться у повідомленні МЗС.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України пояснило, як довго не надаватиме консульські послуги чоловікам мобілізаційного віку.

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