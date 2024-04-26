В Сумах произошел взрыв

В регионе – тревога.
В пятницу, 26 апреля, в Сумах во время воздушной тревоги произошел взрыв. Военные информировали о запуске КАБов.
Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и Воздушные силы.
"В Сумах было слышно звуки взрыва", — сообщило "Общественное".
В Сумской области воздушная тревога продолжается с 10:21. Впоследствии Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб в Сумской области.
Напомним, накануне днем, 25 апреля, в Сумах также раздавались взрывы. Российские войска атаковали городавиабомбой. Произошел "прилет" по местной инфраструктуре.