У межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт” Ріната Ахметова воїнам Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) передали три кораблі CB90 загальною вартістю 165 млн грн.

"Ми доставляли їх сюди дуже довго, близько пів року, але сьогодні вони нарешті доставлені, і хлопці можуть виконувати бойові завдання. Також бійці пройшли навчання для того, щоб правильно цими машинами володіти і розпоряджатися. Ця машина розвиває високу швидкість на воді, є високоманевреною, щоб виконувати найважчі завдання", – розповів керівник проєктного офісу Метінвесту Олександр Водовіз.

Кораблі CB90 призначені для виконання низки завдань. Вони можуть використовуватись для десантних операцій, спостереження за акваторією, а також виконувати роль патрульних катерів чи спеціальних плавзасобів вогневої підтримки.

“Наш підрозділ дякує за надану техніку. Кораблі добрі, дуже потужні. Вони будуть використовуватися для знищення ворога”, – прокоментував представник ГУР.

"Сталевий фронт” передав ГУР штурмові кораблі (4 фото)

Нагадаємо, “Сталевий фронт” – це мілітарна ініціатива Ріната Ахметова і його бізнесів, створена для допомоги українським захисникам.

Від початку повномасштабного вторгнення росії бізнесмен спрямував на підтримку ЗСУ та цивільних громадян понад 9 млрд грн.